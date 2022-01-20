شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزن الزائد" سبب غضب موسيمانى من نجم الأهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبه محمد محمود طالب خلالها بضرورة إنقاص وزنه بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة مشدداً على عدم رضاه على المستوى الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات كأس الرابطة برفقة شباب المارد الأحمر، ومن جانبه وعد محمد محمود مدربه بتنفيذ كل مطالبه حتى يستطيع الحصول على فرصة في المباريات القادمة مع التشكيل الاساسى للفريق.

وعاد محمد محمود لاعب النادي الاهلي للمشاركة مع فريقه بعد غياب دام 1098 يوم بما يقرب 3 سنوات ، حيث شارك أساسياً مع الفريق أمام الجونة ثم الاسماعيلي ببطولة كأس رابطة الأندية ، وكانت اخر مشاركة رسمية لمحمد محمود مع الأهلي في لقاء سموحة يوم 8 يناير 2019 ببطولة الدوري، وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في هذه المباراة ، ثم تعرض لنفس الإصابة في القدم الأخرى خلال أحدي التدريبات .

فى سياق أخر، طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق المقاولون العرب وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام فى الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الثانية للمسابقة ، ويملك المارد الأحمر نقطتين في رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.