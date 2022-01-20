الامارات | مواجهة مرتقبة لمصر والجزائر في كأس الأمم الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مرتقبة لمصر والجزائر في كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب فوزه على السودان بهدف دون مقابل ليصل الفراعنة إلى 6 نقاط ويضمن المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وينتظر متصدر المجموعة الخامسة التي يتواجد فيها المنتخب الجزائري حامل اللقب مع منتخب كوت ديفوار للمواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

وحتى قبل مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة يتصدر منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يشغل منتخب غينيا الاستوائية المرتبة الثانية برصيد ثلاث نقاط، ثم منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتي رابعاً المنتخب الجزائري متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

وطبقاً للوائح فإن هناك احتمال واحد فقط، لمواجهة منتخب مصر نظيره الجزائري، وذلك في حالة إذا فاز الأخير على كوت ديفوار بفارق هدفين، وتعادل منتخبا غينيا الاستوائية وسيراليون، ولا مفر لمنتخب الجزائر من تحقيق الفوز إذا كان يريد الصعود والتأهل إلى الدور المقبل للبطولة.

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