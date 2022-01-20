شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلا على المصرى البورسعيدى بستاد برج العرب فى كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الأفريقية هم الثنائى إيريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو و ويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، وطالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بتصحيح المسار والعودة للانتصارات بعد الخسارة في مباراتين بالمسابقة.

وفى المقابل، تبدو صفوف المصرى والمقاصة مكتملة في ظل عدم وجود لاعبين دوليين لهم يشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم بحصد أول انتصار في المسابقة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة بالجولة الأولى للمسابقة قبل التعادل في الجولة الثانية.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.