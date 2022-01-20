شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة على ستاد الأهلى والسلام في الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وكان موسيمانى قد منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس الاربعاء لالتقاط الانفاس قبل خوض مباراة المقاولون العرب

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق المقاولون العرب وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق ،وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الثانية للمسابقة

ويملك المارد الأحمر نقطتين في رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.