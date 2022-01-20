الامارات | أبوظبي.. حضور مميز في جميع البطولات والفعاليات

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي.. حضور مميز في جميع البطولات والفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل أسبوعين من انطلاق النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية لكرة القدم، تتحفز أبوظبي لاستضافة واحدة من أهم الفعاليات، التي تأتي إلي الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة، بعد أربع نسخ في الماضي.

وقال بيان صحافي: «أسهم تنوع الفعاليات والمنافسات التي تقام في أبوظبي، بحصد لقب عاصمة الرياضة العالمية، فمنذ سنوات تخطت الـ13 عاماً، أصبحت المدينة وجهة لكل الرياضات ومختلف البطولات، ففيها رياضات الأغنياء مثل الغولف والتنس، وعلى أرضها تقام كبرى البطولات لكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، وكذلك للألعاب الجماعية والفردية».

وجاء في البيان الصحافي: «تأتي جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 على قمة الفعاليات الرياضية، التي تقام على أرض أبوظبي منذ عام 2009».

وشهدت أبوظبي العديد من المهرجانات الرياضية، مثل مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وبطولة العالم للغطس العالي، وكذلك المهرجانات التراثية مثل مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي تبلغ قيمة جوائزه 25 مليون درهم.

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