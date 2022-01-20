الامارات | نادال يتقدم في «تنس أستراليا» ويقترب من رقم قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يتقدم في «تنس أستراليا» ويقترب من رقم قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم الإسباني رافايل نادال تقدمه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مستغلاً غياب النجم الصربي والمصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، وبلغ المصنف خامساً عالمياً الدور الثالث بسهولة أمس.

وحسم نادال الذي تقدم الاثنين من المركز السادس إلى الخامس في تصنيف رابطة المحترفين مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4.

ومع ترحيل ديوكوفيتش حامل اللقب، ارتفعت أسهم نادال بالتتويج باللقب. ويأمل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع ديوكوفيتش وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).

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