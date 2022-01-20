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الامارات | العوضي والكندي يحرزان لقب بطولة الفجيرة لـ «البادل تنس»

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الثنائي ناصر شريف العوضي، وحمد الكندي، بلقب أول بطولة «بادل تنس»، ينظمها نادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي، وذلك بعد فوزهما في المباراة النهائية على إبراهيم العبدولي، وحمدان سعيد بن سعيد. وشهدت بطولة الفجيرة مشاركة 32 لاعباً من 16 فريقاً.

وقال مشرف بطولات التنس في النادي، طارق عبدالله، في تصريح صحافي: «البطولة شهدت ارتفاعاً في المستوى الفني للمباريات، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما أسهم بمواصلة النجاحات في تنظيم بطولات التنس».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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