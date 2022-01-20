الامارات | 5 أسئلة.. بلال يوسف: لاعبو عجمان وكلباء وخورفكان يستحقون الانضمام إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة.. بلال يوسف: لاعبو عجمان وكلباء وخورفكان يستحقون الانضمام إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خط وسط فريق عجمان، بلال يوسف، أن الظهور المميز للاعبي أندية عجمان واتحاد كلباء وخورفكان يستوجب نظرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لاستدعاء عدد منهم لتشكيلة «الأبيض».

وقال بلال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «كنت آمل من المدرب الهولندي للمنتخب، فان مارفيك، أن يوسّع قاعدة الاختيار، خصوصاً أن هناك أسماء برزت هذا الموسم تستحق أن تحصل على فرصتها مع الفريق الوطني، وأرى أن كأس العرب الأخيرة بقطر كانت فرصة مثالية لتقديم أسماء جديدة للكرة الإماراتية على الصعيد الدولي».

واعتبر أن نجاح فريقه في جمع 15 نقطة خلال الدور الأول من الدوري أمر جيد.

وتحدث بلال يوسف عن أسباب تراجع البرتقالي في المباريات الأخيرة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

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