الامارات | 10 أسباب تحفز الجماهير على حضور مباريات كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تحفز الجماهير على حضور مباريات كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب جمهور كرة القدم العالمية انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في أبوظبي، لحضور تجربة استثنائية من المدرجات، وهو ما كشفه حجم مبيعات التذاكر الكبير خلال الأيام الماضية، وتظهر 10 أسباب رئيسة تحفز الجماهير على حضور مباريات البطولة، من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

للإطلاع على الـ 10 أسباب، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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