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الامارات | فتح باب التسجيل بدورة ند الشبا في الأول من فبراير

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بدورة ند الشبا في الأول من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا » عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة التاسعة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، والتي تتضمن المنافسة في ست رياضات، هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

وقال بيان صحافي: «يبدأ التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة بداية من الأول من فبراير، وسيكون آخر موعد لتسجيل الفرق هو 22 فبراير، فيما يستمر تسجيل اللاعبين في البطولة حتى 22 مارس، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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