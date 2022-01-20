الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البلايلي

اقترب أحد أندية المحترفين من ضم نجم الكرة الجزائري، يوسف البلايلي، في صفقة انتقال حر، وفق تأكيدات الإعلام الجزائري، إذ توصل مسؤولو هذا النادي لاتفاق مع اللاعب، على أن يبقى الانتهاء من بعض الإجراءات عقب انتهاء مشاركته في أمم إفريقيا.

كينجسلي

أصبح لاعب العروبة، النيجيري كينجسلي اديو، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة التونسي فتحي العبيدي، حيث أفادت مصادر بأنه لن يواصل اللعب مع الفريق في الدور الثاني للمحترفين.

انتقالات

تحفّظ مدرب أحد أندية المقدمة في الرد على سؤال حول ما إذا كان فريقه سيدخل سوق الانتقالات الشتوية، رغم موجة الإصابات والإيقاف الطويل لبعض اللاعبين المؤثرين في فريقه، والمنافسات المهمة التي تنتظره في الفترة المقبلة.

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