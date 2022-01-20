اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إفريقيا

سيراليون - غينيا الاستوائية 20:00

ساحل العاج - الجزائر 20:00

مالي - موريتانيا 23:00

تونس - غامبيا 23:00

كأس الرابطة

أرسنال - 23:45

كأس إسبانيا

إلتشي - 20:00

بلباو - 00:30

كأس الكويت

الساحل - النصر 17:25

خيطان - كاظمة 20:25

كأس الرابطة المصري

بيراميدز - المصري 16:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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