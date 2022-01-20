شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومبانى يسعى لإيقاف مسلسل الهزائم أمام زعيم الثغر فى بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ايسترن كومبانى نظيره الاتحاد السكندرى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها ايسترن كومبانى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل زعيم الثغر مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويسعى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة، وطالب علاء عبد العال لاعبيه بإيقاف مسلسل الخسائر بعد تلقى هزيمتين على التوالي في كأس الرابطة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.