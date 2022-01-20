ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على السودان.. وأول تعليق لكيروش بعد الصعود للدور الـ16

الشارقة - اميمة ياسر - علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة على السودان بهدف دون رد،خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب أحمدو أهيدجو، في ياوندي عاصمة الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التي تستمر منافستها حتى السادس من فبراير المقبل.



وقال كيروش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي:« أحيانا ارتكبنا بعض الأخطاء وحاولت السودان استغلال ذلك ولكننا كنا الأفضل، أريد التأكيد على ذلك وأشكر اللاعبين على أداءهم المميز اليوم رغم أنه كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف».

وأضاف كيروش:« كنا الفريق الأفضل في الملعب لقد لعبوا على الهجمات المرتدة لكننا سيطرنا بأسلوبنا، ونجحنا بتحقيق الهدف وهو الفوز والصعود لدور الـ 16».

وأتم تصريحاته قائلاً:« إذا نظرت إلى النتائج في تلك البطولة بجميع المباريات أعتقد أن معظمها انتهت 1-0، وهذا بسبب أسلوب العديد من المنتخبات».

ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا

هدف فوز منتخب مصر سجله محمد عبد المنعم المدافع، بعد ضربة رأسية متقنة في شباك منتخب السودان في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، في حين حقق منتخب نيجيريا على غينيا بيساو بهدفين دون رد، في ختام مرحلة دور المجموعات، ليجمع منتخب النسور العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات متتالية.

1- منتخب نيجيريا 9 نقاط

2- منتخب مصر 6 نقاط

3- منتخب السودان نقطة وحيدة

4- منتخب غينيا بيساو نقطة وحيدة