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منتخب الهوكى يواجه أوغندا اليوم فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الخميس منتخب مصر للهوكي نظيره الأوغندي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا . 

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

 

وخسر منتخب شباب الهوكي من نطيره الأمريكى بنتيجة 3 /1 فى الشوت أوت، بإطار تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر ببطولة كأس العالم بالهند، ليحتل المركز الأخير ديسمبر الماضى .

 

وخسر منتخب شباب الهوكي أمام نظيره تشيلى بنتيجة 1/0، فى إطار تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر فى بطولة كأس العالم المقام بالهند.

 

وخسر منتخب شباب الهوكى من نظيره الكورى بنتيجة 5/6 بالشوت أوت، فى أول مباريات تحديد مراكز كأس العالم.

 

وكان منتخب شباب الهوكى سقط فى الدور الأول أمام كل من: الأرجنتين وباكستان وألمانيا ليحتل المركز الرابع ضمن مجموعته.

 

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة  بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

 

 وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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