شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: تغييرات كيروش غير موفقة.. والخواجة تسرع فى ضم تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، أن التغييرات التى قام بها كارلوس كيروش خلال مواجهة السودان فى الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لم تكن موفقة.

وقال جعفر، فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورتس، إن التغييرات لم تكن موفقة بل إنه بعد إجرائها حدث ضغط من لاعبى السودان على الفراعنة، والمفترض أن تكون التغييرات بدفع عناصر أفضل وليس أقل منها فى المستوى.

وعن تريزيجيه قال جعفر إن كيروش تسرع فى ضمه للفراعنة لأنه لا يشارك منذ عام، مقابل أن رمضان صبحى يستحق المشاركة، ولا بد أن يشارك فى المباريات، وعن عمر كمال عبد الواحد قال ملك النص إن اللاعب ظهر بمستوى متواضع أمام السودان.