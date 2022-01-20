شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: دور المجموعات إحماء للبطولة الأفريقية.. والمهم النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه ليس المهم ما بدأ به المنتخب فى البطولة، ولكن الأهم هو ما سيتنهى إليه، قائلا: "ليس مهم ما بدأنا به ولكن الأهم ما سننتهى إليه".

وقال كيروش، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 عقب مباراة مصر والسودان فى الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، إن المباريات التى خاضها المنتخب فى دور المجموعات ما هى إلا إحماء لما هو قدم فى البطولة الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما، ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط كثانى المجموعة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر والتى ضمن منها الفراعنة ونيجيريا التأهل، كالتالى:

نيجيريا 9 نقاط فى المركز الأول.

مصر 6 نقاط فى المركز الثانى.

السودان نقطة واحدة فى المركز الثالث.

غينيا بيساو نقطة واحدة فى المركز الرابع.