شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الزمالك يرسل عرضا لـ سيرينو بمليونى دولار لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة أن مسئولى نادى الزمالك فتحوا خط مفاوضات مع سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وواصل شبانة خلال تقديم برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، أن صن داونز فتح الباب أمام رحيل سيرينو في الفترة المقبلة بعد تراجع مستواه.

وتابع شبانة: "عرض مسئولو الزمالك على سيرينو مبلغ مليوني دولار لمدة 3 مواسم نظير الحصول على خدماته وسط قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب".

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام طارق حامد لاعب وسط الفريق بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهى تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالى.

ورفض طارق حامد تخفيض طلباته المالية، فيما لم يتمسك بوضع شرط جزائي في عقده الجديد، ولكنه تمسك بأن يكون العقد الجديد لمدة 3 مواسم في حين أن إدارة الزمالك ترغب في التجديد له لمدة موسمين فقط.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين مسئولي الزمالك وطارق حامد خلال ساعات لحسم ملف التجديد عقب توفير مقدم العقد الجديد وسداد جزء من مستحقاته المتأخرة.