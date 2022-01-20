شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم ينضم لبنك هدافى الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتخيل محمد عبد المنعم، لاعب الأهلى المعار إلى فيوتشر، أن إصابة محمود حمدى الونش مع المنتخب ستكون شهادة ميلاد له مع الفراعنة، ويستطيع من خلالها كتابة حروفه فى قائمة الهدافين المصريين فى البطولة الأفريقية.

ونجح محمد عبد المنعم فى تسجيل هدف فوز الفراعنة على منتخب السودان فى الجولة الختامة من دور الجموعات بالبطولة التى تقام بالكاميرون ، لينضم إلى بنك الأهداف المصرية فى بطولات أمم أفريقيا.

وبعد أن أصبح محمد عبد المنعم حديث الشارع الكروى بالهدف الذى سجله فى مرمى السودان، نرصد بعض المعلوماتعن اللاعب فى السطور التالية:

بدأ عبد المنعم مسيرته فى ناشئين الاهلى حيث انه من مواليد 1999، ظهر مع الفريق وقت كان فايلر مديرا فنيا للفريق، ووقتها خرج اللاعب على سبيل الإعارة لفريق سموحة، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة ولم يشارك سوى فى 8 مباريات فقط، سجل خلالها هدف واحد.

وتم تجديد إعارته بناء على طلبه، وتألق معهم حتى شارك فى 24 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدف ايضا ، و قتها طلب موسيمانى بقاء اللاعب فى القلعة الحمراء لكن اللاعب طلب الخروج للاعارة ليستمر مشاركته مع الفرق التى ينتقل إليها.

تمت إعارة اللاعب لفيوتشر، وفى الفريق الجديد شارك عبد المنعم فى جميع مباريات فريقه.