كيروش: كأس أفريقيا بدأت الآن.. وهدفنا الفوز بخماسية في دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن أنهى فريقه مرحلة المجموعات بخسارة وفوزين ليتأهل وصيفا خلف نيجيريا إلى دور الستة عشر.

كيروش قال في تصريحات إعلامية بعد المباراة :"كأس الأمم الأفريقية بدأت الآن، حيث كل شيء للفائز ولا شيء للخاسر، نريد أن نفوز بخماسية في المباراة المقبلة".

وتنتظر مصر بطل المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، من أجل خوض تحدي ثمن النهائي والعبور إلى دور الثمانية.

وأضاف كيروش :"الآن العمل الحقيقي بدأ، كان من المفترض أن نسجل خمسة أهداف في مرمى السودان، لقد لعبوا بنفس الطريقة طوال المباراة، كرات طولية وهجمات مرتدة فقط".

وتابع كارلوس :"على الجمهور المصري أن يثق في اللاعبين، لقد لعبوا 90 دقيقة أمام السودان بتركيز كبير، لكن مرحلة المجموعات كانت مجرد إحماء لما هو قادم".

وأنهى كيروش :"لا أهتم بنتائج الجزائر وغانا، أهتم فقط بفريقي، لكن ما يحدث في البطولة مؤشر أن كرة القدم ليست بلاي ستيشن كما يظن البعض".