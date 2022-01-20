فيوتشر: الأهلي طلب وديا استعادة عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عبدالظاهر السقا المدير الرياضي في نادي فيوتشر، إن النادي الأهلي طلب وديا قطع إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق للعودة لصفوف الأحمر خلال الانتقالات الشتوية.

ونجح عبدالمنعم في تسجيل هدف فوز مصر أمام السودان في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح عبدالظاهر في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن فيوتشر متمسك ببقاء عبدالمنعم مع الفريق حتى نهاية فترة إعارته.

ويلعب عبدالمنعم معارا لصفوف فيوتشر هذا الموسم قادما من النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال السقا: "السنوات العشر المقبلة ستكون لمحمد عبدالمنعم، هو يلعب في مركز قلب الدفاع، ولم يلعب سابقا في مركز الظهير الأيمن، وربما يكون كيروش استخدمه في هذا المركز بسبب سرعته".

واستغل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، محمد عبدالمنعم في مركز الظهير الأيمن بمباراة نيجيريا بعد إصابة أكرم توفيق في بداية المباراة.

ويستعد النادي الأهلي لخوض كأس العالم للأندية فبراير المقبل، وينتظره موسم صعب في بطولات الدوري والكأس، ودوري الأبطال.