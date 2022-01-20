حجازي: جميع الفرق في أفريقيا قوية.. والقادم أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، أن المنتخب الوطني حقق فوزاً هاما على السودان، مشيراً إلى أن القادم أفضل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على منتخب السودان بهدف نظيف.

وقال حجازي في تصريحات عقب المباراة: "فوز مهم جدا بالنسبة لنا، ونسير خطوة بخطوة في البطولة، وأداء المنتخب يتحسن من مباراة إلى مباراة".

وأضاف: "نحاول نأخذ الثقة ونصعد في البطولة من خلال البطولة والأداء، وان شاء الله القادم أفضل بالنسبة لنا".

وتابع: "جميع الفرق في أفريقيا قوية جداً، وشاهدنا في الأيام الأخيرة مفاجأت كثيرة جداً، وكان مهم بالنسبة لنا التأهل من مجموعتنا والوصول لدور الـ16، وأدائنا يتحسن خلال البطولة".

وأكمل: "نريد أن ننهي البطولة بأحسن شكل ودائماً هدف منتخب مصر تحقيق البطولة، وهدفنا في كل مباراة هو تحقيق الفوز، والأدوار المقبلة يجب أن نفوز بها وسنستعد جيداً لكل مباراة حتى نصل لهدفنا في نهاية البطولة".

واختتم حجازي: "سعيد بمساعدة زملائي على تحقيق الفوز في مباراة السودان".

جدير بالذكر أن حجازي فاز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر والسودان.