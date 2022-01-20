منتخب مصر يحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي نيجيريا تحصد العلامة الكاملة

حسم المنتخب المصري تأهله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 عقب تغلبه على نظيره المنتخب السوداني بهدف دون رد الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.



انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه المدافع الشاب محمد عبد المنعم في الدقيقة 36 من ضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية جاءته من عبدالله السعيد.



ورفع المنتخب المصري بذلك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة.



وضمن الفراعنة بذلك تواجدهم في الدور ثمن النهائي، علماً بأن المنتخب النيجيري واصل تسيده للمجموعة الرابعة عقب تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".



وسيضرب المنتخب المصري بذلك موعداً مع بطل المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي، في مواجهة ستقام يوم الأربعاء السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم.



وفي مباراة أخرى، واصل المنتخب النيجيري مسيرة الانتصارات وحقق الفوز على نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.



أقيمت المباراة الأربعاء على ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا وتمكن عمر صادق من إحراز الهدف الأول للنسور في الدقيقة 56 قبل أن يضيف وليام إيكونغ الهدف الثاني في الدقيقة 75.



ورفع المنتخب النيجيري رصيده بذلك إلى 9 نقاط وسيضرب بذلك موعداً مع ثالث إحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة في الدور ثمن النهائي يوم الأحد القادم.

(بي إن سبورت)