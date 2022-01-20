شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها طلب طارق حامد 15 مليون جنيه فى الموسم للتجديد للزمالك، وتحديد الفيفا موعد عودة بدر بانون بعد ازمة القلب.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بأمم أفريقيا بالفوز على السودان

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط .

القرار ليس بيد الأهلى ..فيفا يُحدد موعد عودة بدر بانون بعد أزمة القلب

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر مستجدات إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق، والذي يعاني من مشاكل في عضلة القلب على خلفية إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو الأمر الذى حدث مع أكثر من لاعب على مستوى العالم ويعد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحدث لعدد محدود من الأشخاص.

طارق حامد يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتجديد تعاقده مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام طارق حامد لاعب وسط الفريق بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالي.