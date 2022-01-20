شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى: مصر تلعب دائما على الفوز ولا يوجد منتخب ضعيف ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حجازى، نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى، إن منتخب مصر يلعب دائما على الفوز، موضحا أن ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 كانت عامرة بالمفاجآت، لافتا إلى أن لاعبى الفراعنة كانوا حريصين على تلاشى ذلك أمام السودان.

وأضاف حجازى في تصريحات تليفزيونية: "مكسب مهم جدا والحمد لله على الصعود لدور الـ16 ومنتخب مصر يلعب دائما على الفوز ومفيش فرق ضعيفة في أفريقيا كلهم منظمين، وشوفنا مفاجآت وكنا حريصين على عدم حدوث ذلك أمام السودان".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط . بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم. جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الطرفين، وكاد محمد الننى يسجل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة مستغلا هجمة للفراعنة ، بينما جاء الرد سريعا فى الدقيقة 4 من جانب صقور الجديان من هجمة مرتدة سددها مهاجم السودان خارج مرمى محمد الشناوى. كما أهدر مصطفى محمد مهاجم الفرصة فرصة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة بعد وجه الكرة برأسه لتمر خارج المرمى السودانى فى الدقيقة 5، ويواصل لاعبو المنتخب الضغط عن طريق محمد صلاح وعبد الله السعيد ومرموش فى محاولة لهز الشباك السودانية. وانحصر اللعب فى وسط الملعب بعد مرور الـ15 دقيقة من عمر المباراة، وسيطر منتخب مصر على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى السودانى حيث انكمش صقور الجديان فى وسط ملعبهم لغلق المساحات أمام الفراعنة. وفى الدقيقة 25 يفاجئ عمر كمال عبد الواحد الجميع بتسديدة قوية فى اتجاه مرمى السودان، لكنها تصطدم بأحد مدافعى الفريق وتمر خارج الملعب ويحتسبها الحكم ركلة ركنية لمنتخب مصر، وفى الدقيقة 27 حاول أيمن أشرف تسجيل الهدف الأول لكن الحارس السودانى يتألق ويحافظ على نظافة شباكه. وفى الدقيقة 33 يتألق محمد المصطفى حارس السودان وينقذ هدفا مؤكدا من رأسة مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وضعها فى الزاوية اليمنى ولكن الحارس ينقذ مرماه ببراعة. وينجح محمد عبد المنعم فى تسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 35 من عمر المباراة، من ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد استقبلها محمد عبد المنعم برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك، ليتقدم الفراعنة بالهدف الأول، وبعد الهدف واصل منتخب مصر الضغط وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 43 لكن الحارس السودانى يمنعه لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثانى، يجرى المنتخب السودانى 3 تغييرات لتنشيط الأداء أمام الفراعنة ومحاولة تسجيل هدف التعديل سريعا، وشهدت الدقيقة 51 ركلة ركنية للسودان على يمين مرمى منتخب مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي. وفى الدقيقة 52 يصوب عمرو السولية تسديدة خطيرة إصطدمت بأحد مدافعي السودان ومرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى، ويدفع كيروش بالتغيير الأول للفراعنة فى الدقيقة 57 بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من عبد الله السعيد، كما دفع كيروش فى الدقيقة 66 بمحمود تريزيجيه بدلا من عمر مرموش.

وشهدت الدقيقة 71 ركلة ركنية لمنتخب مصر على يسار مرمى السودان، نفذها محمد صلاح بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس علي أبو عشرين بسهولة إلى وسط الملعب.

وفى الدقيقة 84 دفع كيروش بالثنائى حمدى فتحى ومروان حمدى على حساب عمرو السولية ومصطفى محمد، وحاول منتخب مصر تعزيز الهدف لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز مصر بهدف نظيف.