شكرا لقرائتكم خبر رياض محرز: خيارنا الفوز فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز أمس إن منتخب بلاده لا يملك خيارا سوى الفوز أمام كوت ديفوار في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم، في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدور مجموعات بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وصرح محرز، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بقوله «يتعين علينا الفوز. افتقدنا للفعالية، يجب أن نكون عفويين في اللمسة الأخيرة. عندما نكون في وضع صعب لا يجب أن نتكلم كثيرا، الجميع يعرف ماذا يجب فعله».

وأضاف «في 2019 كانت مواجهتنا مع كوت ديفوار في دور الثمانية، كان علينا نحن الاثنين أن نفوز، لكن اليوم الأمر يختلف، هم ضمنوا التأهل. ستكون مباراة مفتوحة ومختلفة بحسابات أخرى».

وتابع «لا أرغب في الخسارة والعودة إلى بيتي، أؤمن بالتأهل، لا يمكنني القول إننا سنفوز لكن أؤكد لكم أننا سنبذل كل ما بوسعنا، أنا متفائل وأتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة».

واعترف محرز، بالضغوطات التي يعاني منها المنتخب الجزائري بالنظر لوضعيته في المجموعة، غير أنه لفت النظر إلى أن هذا الوضع ليس جديدا، وأن الفريق دائما ما كان يؤدي بشكل جيد وسط هذه الظروف.