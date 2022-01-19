شكرا لقرائتكم خبر 22 متسابقا يشعلون التنافس بفورمولا إي الدرعية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الدرعية يومي 28 و29 يناير الحالي منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، من خلال إقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق «فورمولا إي الدرعية 2022»، للمرة الرابعة في المملكة.

وسيشارك في النسخة الحالية من سباق الدرعية 2022، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 22 متسابقا من دول مختلفة، تتقدمها البرازيل وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا واليابان والصين.

ويتقدم الفرق المشاركة، فريق «مرسيدس بنز إي كيو» الألماني حامل لقب الموسم السابع، حيث يحضر دون أي تغيير في التشكيلة، وبسائقيه البلجيكي ستوفيل فاندورن بطل الموسم المنصرم، والهولندي نك دي فريز، الحاصل على المركز الأول في سباق فورمولا الدرعية 2021، ويطمح بالحفاظ على اللقب، ولا سيما أن هذا الموسم هو الأخير الذي يشارك فيه الفريق.

الفرق المشاركة

