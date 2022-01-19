الاتفاق يطمح لتجاوز عثراته بأبها

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ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 19 نقطة، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بهدف مصالحة جماهيرهم عقب التفريط في نقاط المباراة الماضية أمام الشباب رغم التقدم بهدفين في الشوط الأول، وذلك بعد أن عمل المدير الفني الصربي فلادان ميليوفتش على معالجة أخطاء الدفاع عقب مباراة الشباب.
وتستمر معاناة الاتفاق من الغيابين المؤثرين المتمثلين في نجمي الفريق والمنتخب الجزائري لمشاركتهما مع منتخب بلدهما في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، رايس أمبولحي ونعيم السيليتي، فيما تشكل عودة محمد الكويكبي دعما قويا للفريق اليوم.
على الطرف الآخر، يدخل أبها اللقاء عقب الفوز المعنوي على الباطن 1/ 0 والذي خطفه في الرمق الأخير من المباراة.
ويسعى أبها بقيادة مديره الفني السلوفيني مارتن سيفيلا لانتزاع الفوز السابع له مع الفريق واستغلال ظروف نقص الاتفاق، مرتكزا على سعد بقير كأبرز عناصره الأجنبية الفاعلة في صناعة اللعب والتسديد المباشر على المرمى، وكذلك المزعج صالح العمري، وأيضا رياض شراحيلي والصربي أورش ماتيتش.
موقف الفريقين
- الاتفاق تعادل في الجولة الماضية مع الشباب 2/2
- أبها تفوق في الجولة الماضية على الباطن 1/ 0
- الاتفاق الأفضل هجوما ودفاعا من أبها
- سجل الاتفاق 23 هدفا واستقبل 28 هدفا
- سجل أبها 17 هدفا واستقبل 24 هدفا
- حقق الاتفاق الفوز 4 مرات وتعادل 7 مرات وخسر 6 مباريات
- حقق أبها الفوز 6 مرات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات
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