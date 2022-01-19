الاتفاق يطمح لتجاوز عثراته بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الاتفاق عن كسر حاجز تعثراته في الجولات الأربع الماضية، وتلمس طريق الانتصارات مجددا، حينما يلتقي مساء اليوم بفريق أبها على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 19 نقطة، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بهدف مصالحة جماهيرهم عقب التفريط في نقاط المباراة الماضية أمام الشباب رغم التقدم بهدفين في الشوط الأول، وذلك بعد أن عمل المدير الفني الصربي فلادان ميليوفتش على معالجة أخطاء الدفاع عقب مباراة الشباب.

وتستمر معاناة الاتفاق من الغيابين المؤثرين المتمثلين في نجمي الفريق والمنتخب الجزائري لمشاركتهما مع منتخب بلدهما في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، رايس أمبولحي ونعيم السيليتي، فيما تشكل عودة محمد الكويكبي دعما قويا للفريق اليوم.

على الطرف الآخر، يدخل أبها اللقاء عقب الفوز المعنوي على الباطن 1/ 0 والذي خطفه في الرمق الأخير من المباراة.

ويسعى أبها بقيادة مديره الفني السلوفيني مارتن سيفيلا لانتزاع الفوز السابع له مع الفريق واستغلال ظروف نقص الاتفاق، مرتكزا على سعد بقير كأبرز عناصره الأجنبية الفاعلة في صناعة اللعب والتسديد المباشر على المرمى، وكذلك المزعج صالح العمري، وأيضا رياض شراحيلي والصربي أورش ماتيتش.

موقف الفريقين

