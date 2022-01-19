الشباب يخشى فتح دونيس

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وبات الشباب مهددا بفقدان الوصافة لصالح النصر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الشباب.
ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، مقابل 17 نقطة للفتح الذي يحتل المركز الـ12.
وفشل الشباب في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين خاضهما أمام أبها والاتفاق في الجولتين الـ16 والـ17 الماضيتين، ليصبح الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 5 نقاط، علما أن الاتحاد لديه مباراة مؤجلة.
وبجانب البحث عن تضييق الخناق على الاتحاد والاقتراب منه أكثر، يسعى الشباب للثأر من الفتح بعد أن خسر منه في الدور الأول بهدفين نظيفين، إلا أنه يخشى أن يكررها الفتح.
أما الفتح ، فيريد هو الآخر تحسين أوضاعه ومركزه بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الماضية بخسارته من النصر والرائد وتعادله مع الفيحاء.
ويطمح النموذجي الذي يقوده اليوم المدير الفني الجديد الملم بالدوري السعودي من خلاله تدريب الهلال والوحدة، اليوناني جورجيوس دونيس، إلى بداية مشجعه مع دونيس تعيده إلى جادة الطريق.
قبل المواجهة
- تواجها بدوري المحترفين 25 مرة، فاز الشباب 9 والفتح 7، وتعادلا 9 مرات.
- غاب الفوز عن الفتح منذ الجولة الـ14 التي تغلب فيها على الهلال 3/ 2.
- بعد الفوز على الهلال، خسر الفتح أمام النصر والرائد وتعادل مع الفيحاء 0/0.
- بعد أن فاز على الأهلي 4/ 3 سقط الشباب في فخ التعادل مرتين أمام أبها والاتفاق.
- مباراة الدور الأول انتهت بفوز الفتح 2/ 0
- لم يسبق للفتح الفوز على الشباب ذهابا وإيابا في الموسم، فيما حقق الشباب ذلك مرتين.
- مواجهة اليوم هي الأولى للمدرب جوروجيوس دونيس مع الفتح.
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