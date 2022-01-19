الشباب يخشى فتح دونيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الشباب وضيفه الفتح في معالجة جراحهما عندما يلتقيان اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار مواجهات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وبات الشباب مهددا بفقدان الوصافة لصالح النصر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الشباب.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، مقابل 17 نقطة للفتح الذي يحتل المركز الـ12.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين خاضهما أمام أبها والاتفاق في الجولتين الـ16 والـ17 الماضيتين، ليصبح الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 5 نقاط، علما أن الاتحاد لديه مباراة مؤجلة.

وبجانب البحث عن تضييق الخناق على الاتحاد والاقتراب منه أكثر، يسعى الشباب للثأر من الفتح بعد أن خسر منه في الدور الأول بهدفين نظيفين، إلا أنه يخشى أن يكررها الفتح.

أما الفتح ، فيريد هو الآخر تحسين أوضاعه ومركزه بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الماضية بخسارته من النصر والرائد وتعادله مع الفيحاء.

ويطمح النموذجي الذي يقوده اليوم المدير الفني الجديد الملم بالدوري السعودي من خلاله تدريب الهلال والوحدة، اليوناني جورجيوس دونيس، إلى بداية مشجعه مع دونيس تعيده إلى جادة الطريق.

قبل المواجهة

