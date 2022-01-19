شكرا لقرائتكم خبر تقديم موعد «النصر والتعاون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقررت إقامة المباراة في تمام الساعة الـ3:40 مساء، بدلا من موعدها السابق الـ6:15 مساء الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وأرجعت لجنة المسابقات تعديل الموعد إلى رغبة الناديين، بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة بمنطقة القصيم.
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