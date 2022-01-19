تقديم موعد «النصر والتعاون»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق مباراة التعاون والنصر ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إقامة المباراة في تمام الساعة الـ3:40 مساء، بدلا من موعدها السابق الـ6:15 مساء الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وأرجعت لجنة المسابقات تعديل الموعد إلى رغبة الناديين، بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة بمنطقة القصيم.