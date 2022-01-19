شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات القمة.. 30 ألف جنيه غرامة للاعبى سلة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية على كل من الثنائى أحمد ياسر لاعب الزمالك ، و عمرعزب لاعب الاهلى ، على خلفية أحداث مباراة القمة ، التى انتهت بفوز الأحمر 85\86 . وأوصت لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ، وجاءت كالتالى .. تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب، لاعب الزمالك مبلغ مالي قدره 20000 جنيهًا .

تغريم عمر عزب لاعب الأهلي مبلغ مالي قدره 10000 جنيهًا.

علم الخليج 365 كواليس ما دار فى التحقيق اليوم حيث أنكر اللاعبان الخروج عن النص ، و نفى أحمد ياسر لاعب الزمالك تلفظه بأى كلمات خارجة وكذلك أنكر عمر عزب قيامه بأى حركات أو إشارات خارجة

قال أحمد ياسر فى التحقيقات أن الحركة التى قام بها ، متعارف عليها فى دورى الـ NBA وليست مخالفة أو خطأ يحتسب عليه ، أو تستحق العقاب ، فى المقابل قال طارق الغنام مدير ادارى الأهلى ، أن فيديوهات المباراة لم تلتقط أى حركات للاعب الأحمر ، وليس هناك ما يثبت ذلك