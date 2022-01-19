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عقوبات القمة.. 30 ألف جنيه غرامة للاعبى سلة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية على كل من  الثنائى أحمد ياسر لاعب الزمالك ، و عمرعزب لاعب الاهلى ، على خلفية أحداث مباراة القمة ، التى انتهت بفوز الأحمر 85\86 .

وأوصت لجنة المسابقات  بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ، وجاءت كالتالى ..

تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب، لاعب الزمالك مبلغ مالي قدره 20000 جنيهًا .

تغريم عمر عزب لاعب الأهلي مبلغ مالي قدره 10000 جنيهًا.

علم الخليج 365 كواليس ما دار فى التحقيق اليوم حيث أنكر اللاعبان الخروج عن النص ، و نفى أحمد ياسر لاعب الزمالك تلفظه بأى كلمات خارجة  وكذلك أنكر عمر عزب قيامه بأى حركات أو إشارات خارجة 

قال أحمد ياسر فى التحقيقات أن الحركة التى قام بها ، متعارف عليها فى دورى الـ NBA  وليست مخالفة أو خطأ يحتسب عليه ، أو تستحق العقاب ، فى المقابل قال طارق الغنام مدير ادارى الأهلى ، أن فيديوهات المباراة لم تلتقط أى حركات للاعب الأحمر ، وليس هناك ما يثبت ذلك 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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