شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخطر طبيب الأهلى بتفاصيل المرحلة الأخيرة من التأهيل بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، على التواصل هاتفياً مع محمود متولى مدافع المارد الاحمر المتواجد حالياً فى قطر من أجل الاطمئنان على برنامجه التأهيلى من شد العضلة الأمامية، ومن جانبه طمأن متولى طبيب الأهلى على سير برنامجه التأهيلى بنجاح، مؤكداً أنه بدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى والتى تتضمن القياسات بجانب التأهيل النفسى والطبى والبدنى.

وتلقى الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، توصية طبية من الفريق الطبى المعالج لمحمود متولى، مدافع الفريق، فى قطر تطالب بعودة اللاعب للملاعب بشكل تدريجى عقب انهاء برنامجه التأهيلى هناك نهاية الشهر الجارى بما يعنى غيابه عن المارد الاحمر فى مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة حمد بن خليفة آل ثاني، لاهتمامه ورعايته لـ محمود متولي لاعب القلعة الحمراء الموجود فى مستشفى سيبتار بالدوحة للعلاج والتأهيل، وكذلك إصرار الاتحاد القطرى على تحمل نفقات علاج اللاعب، الذى تخلف عن العودة مع بعثة الأهلي عقب المشاركة فى كأس السوبر الأفريقي قبل أسبوعين.