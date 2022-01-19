شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى: كأس الرابطة فرصة قوية لتجهيز جميع الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد توفيق، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن أداء أحمد عادل عبد المنعم مع الفريق تطور خلال الفترة الأخيرة وظهر بشكل جيد فى مباراتى سموحة والأهلى، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعاد "عبد المنعم" إلى تشكيلة الدراويش الأساسية بعد إصابة زميله محمد فوزى بجزع فى الرباط الداخلى قبل معسكر الفريق الأخير الذى أقيم بالإسكندرية.

وتابع "توفيق" أنه راضٍ تماما عما قدمه لاعبه خلال المباراتين السابقتين بعدما ظهر عليه ملامح الثقة والثبات، مضيفا أن هذه البطولة فرصة جيدة للاطمئنان على جميع الحراس، وقد يتم إشراك عمر رضوان وكمال السيد أيضًا فى المباريات المقبلة.

وأضاف أن إصابة محمد فوزي لن توثر عليه نفسيا أو فنيا، فهو الآن في مرحلة العلاج وننتظر عودته لاستكمال ما قدمه فى الفترة الماضية، ومنحته فرصة التواجد ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشارك حاليا فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن فريق الدراويش يستعد فى الوقت الحالى لملاقاة البنك الأهلي عصر الجمعة المقبل فى ثالث جولات كأس الرابطة على ملعبه بالإسماعيلية، ويسعى للحفاظ على تصدره بقمة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا "الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والجونة".