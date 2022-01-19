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فريال أشرف تشارك فى معسكر الكاراتيه بالإسكندرية استعدادا للدورى العالمى ..صور

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القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه للانسات فى معسكر مغلق باحد فناق الأسكندرية، فى إطارالاستعداد للمشاركة فى بطولة  الدورى العالمى المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل .

ويضم المعسكر كلا من فريال أشرف و ياسمين الجويلى ، و نورسين على ، و أحلام حمدى ، بقيادة هانى قشطة المديرالفنى للمنتخب .

 ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى السبت المقبل ، على أن يغادر اللاعبون غلى الامارات قبل البطولة بأيام قليلة .

وكانت فريال أشرف أصيبت وأسرتها بفيروس خلال الأيام الماضية وتغيبت عن تسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التى فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.

سيلفى لاعبى منتخب الكاراتيه
سيلفى لاعبى منتخب الكاراتيه

 

لاعبى الكاراتيه فى المعسكر
لاعبى الكاراتيه فى المعسكر

 

منتخب الكاراتيه
منتخب الكاراتيه

 

اللاعبات مع مدربهم
اللاعبات مع مدربهم

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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