تأهل 13 منتخبا.. مجموعة مصر تمنح بطاقة دور الـ16 لـ5 فرق دفعة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

عقب فوز المنتخب المصري على نظيره السوداني، ونيجيريا على غينيا بيساو، حسمت عدة منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

أصبح رصيد المنتخب صاحب المركز الثاث في المجموعة الرابعة نقطة واحدة، وهو ما يعني خرجه من المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وضمنت تلك النتيجة تأهل عدة منتخبات إلى الدور التالي بناء على ما يلي:

- ضمن منتخبا كاب فيردي ومالاوي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

لم يتمكن منتخب جزر القمر من جمع أكثر من 3 نقاط، هذا بجانب ثالث المجموعة الرابعة، مما يعني أن كل من يحصل إلى 4 نقاط في المركز الثالث سوف يتأهل.

- سحر الرقم 4 أيضا يضمن تأهل 5 منتخبي جامبيا ومالي في المجموعة السادسة حيث أن أي منهما يستطيع أن يحقق المركز الثالث في أسوأ الظروف، ويضمن التأهل.

- منتخب كوت ديفوار متصدر المجموعة الخامسة حاليا يستطيع أيضا أن يضمن التأهل دون الحاجة للفوز على الجزائر، كونه في أسوأ الظروف سيكون في المركز الثالث بمجموعته.

- 3 مقاعد فقط متبقية في دور الـ16 يتنافس عليها 5 منتخبات "الجزائر، وجزر القمر، وتونس، وغينيا الإستوائية، وسيراليون".

- اقترب المنتخب التونسي بشدة من التأهل لدور الـ16، حتى في حالة الخسارة، حيث يودع نسور قرطاج البطولة حال الخسارة بنتيجة أكبر من 5-0 ليودع البطولة.بناء على ما سبق فإن هناك منتخبات قد حسمت التأهل سواء بحسم ترتيبها في مجموعتها أو لا وهم كما يلي:

بناء على ما سبق فإن هناك منتخبات قد حسمت التأهل سواء بحسم ترتيبها في مجموعتها أو لا وهم كما يلي:

- الكاميرون وبوركينا فاسو وكاب فيردي

- السنغال وغينيا ومالاوي

- المغرب والجابون

- نيجيريا ومصر

- كوت ديفوار

- جامبيا ومالي