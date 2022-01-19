كرة يد.. احتراف حارس الأهلي في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الأهلي عن إنتقال حارس الفريق الأول لكرة اليد عصام الطيار إلى لايبزيج الألماني في يناير الحاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن النادي وافق على إنتقال حارسه الدولي عصام الطيار للإحتراف في لايبزيج الألماني، في ظل رغبة الحارس في خوض الاحتراف، بالإضافة إلى استكمال دراسته الجامعية بدولة ألمانيا.

وينتهي عقد الطيار مع الاهلي بنهاية هذا الموسم.

وسوف يكمل الأهلي هذا الموسم بالحارسين الشابين عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه.

ويحتل لايبزيج الألماني الذي سوف يلعب له الحارس الدولي عصام الطيار حارس الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، في المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني، برصيد 18 نقطة جمعه ممن 8 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

ويعد الطيار من القوام الأساسي لمنتخب مصر لكرة اليد، حيث فاز مع المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في تونس يناير الماضي 2021، كما حصل مع منتخب مصر على المركز الرابع في أوليمبياد طوكيو 2020.

وساهم الطيار في فوز الأهلي بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي أقيمت مؤخرا بالمغرب، كما ساهم في فوز الفريق بالدوري والكأس من قبل.

وكانت تقارير صحفية مقدونية، قد أشارت عن وجود مفاوضات نادي فاردار المقدوني للتعاقد مع محمد الطيار حارس فريق كرة اليد بالنادي الأهلي.