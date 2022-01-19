تعرف على عقوبات اتحاد السلة بشأن مباراة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات مالية على لاعب الزمالك أحمد ياسر عبد الوهاب وعمر عزب لاعب الأهلي بعد أحداث مباراة القمة التي إنتهت بفوز الأهلي بنتيجة 86-85.

وشهدت مباراة القمة، إشارة من لاعب الزمالك أحمد ياسر بإتجاه دكة بدلاء الأهلي قبل نهاية اللقاء، مما استدعي حكم المباراة بإحتساب خطأ فني ضده.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد السلة عن قيام الادارة القانونية للاتحاد بالتحقيق مع أحمد ياسر عبد الوهاب وعمر عزب لاعب الاهلي لما بدر منهما من تصرفات غير مسئولة في المباراة.

وأوصت اللجنة القانونية بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمد اتحاد السلة هذه القرارات.

وجاءت العقوبة الموقعة على الثنائي كالتالي:

تغريمة أحمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

كما تم تغريم عمر عزب لاعب الأهلي مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه.