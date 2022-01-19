مصر ترافق نيجيريا لدور 16 بعد الفوز أمام السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعته بنظيره السوداني مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد خلال اللقاء المدافع محمد عبدالمنعم في الدقيقة 35 بعد ركنية نفذها عبدالله السعيد من يسار الملعب حولها برأسه هو في المرمى.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في وصافة المجموعة التي تتصدرها نيجيريا، فيما توقف رصيد المنتخب السوداني عند نقطة واحدة متذيلاً المجموعة.

وتأهل المنتخب الوطني بعد حلوله وصيفًا بمجموعته لدور 16 من النسخة الجارية من البطولة رفقة منتخب السودان.

وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

وبدأ المنتخب السوداني بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: محمد المصطفى.

خط الدفاع: مصطفى الفادني، مصطفى كرشوم، الصادق الجريف، مازن محمدين.

خط الوسط: ضياء محجوب، والي الدين خضر، محمد الرشيد.

خط الهجوم: محمد عبدالرحمن، عبدالرؤوف يعقوب، محمد زرقة.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بضغط مُكثف من قبل لاعبي المنتخب الوطني الذين كادوا يفتتحوا التسجيل مبكرًا بعدما هيء مصطفى محمد الكرة في الدقيقة الثانية لزميله محمد النني أمام منطقة جزاء السودان ولكن النني سددها أعلى المرمى.

وردّ محمد عبدالرحمن بهجمة خطرة للمنتخب السوداني ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى الشناوي في الدقيقة 3.

وبعد سيطرة على الكرة دون خطورة على مرمى منتخب السودان، عاد المنتخب الوطني بتسديدة قوية لأيمن أشرف في الدقيقة 14 ولكن تصدى لها حارس المرمى.

واستلم عمر كمال عبدالواحد كرة على يمين الملعب من محمد صلاح ليتوغل بها داخل المرمى ويُسددها في الدقيقة 24 ولكن في أقدام المدافعين لتخرج لركنية نفذها محمد صلاح وأخرجها دفاع السودان لركنية جديدة.

وسدد لاعب السودان مازن محمدين في الدقيقة 30 كرة مرت بجوار مرمى محمد الشناوي قبل أن يُرسل مصطفى محمد في الدقيقة 31 رأسية قوية صعبة تصدى لها حارس مرمى السوادن قبل أن يتوقف اللعب بعد إصابته.

وأرسل عبدالله السعيد ركلة ركنية في الدقيقة 35 حولها محمد عبدالمنعم هدفًا أول لمنتخب مصر.

وأرسل مصطفى محمد رأسية جديدة من حدود منطقة جزاء السوان ولكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 39 ثم تألق حارس مرمى منتخب السودان في الدقيقة 41 وتصدى لتسديدة قوية من عبدالله السعيد لتخرج الكرة لركنية نُفذت وأبعدها دفاع السودان.

ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني كيروش باللاعب أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 56 بدلاً من عبدالله السعيد.

وتألق حارس مرمى منتخب السودان أبوعشرين في التصدي لتسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

وأرسل مرموش كرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63 هيئها صلاح للسولية الذي سددها أعلى المرمى.

ودفع كيروش في الدقيقة 65 باللاعب محمود حسن "تريزيجيه" بدلاً من مرموش.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70 مررها زيزو من يسار الملعب أرضية لمحمد صلاح الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها دفاع السودان.

وحصل منتخب السودان في الدقيقة 80 على ركلة حرة مباشرة سددها غربال ليتصدى لها محمد الشناوي على مرتين وتخرج لركنية.