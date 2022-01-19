محمد عبدالرحمن يقود هجوم السودان أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني للمنتخب السوداني، برهان تية، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام المنتخب الوطني عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:

حارس مرمى: محمد المصطفى.

خط الدفاع: مصطفى الفادني، مصطفى كرشوم، الصادق الجريف، مازن محمدين.

خط الوسط: ضياء محجوب، والي الدين خضر، محمد الرشيد.

خط الهجوم: محمد عبدالرحمن، عبدالرؤوف يعقوب، محمد زرقة.

ويدخل المنتخب السوداني المباراة متذيلاً للمجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الوطني الوصافة برصيد 3 نقاط خلف المنتخب النيجيري.