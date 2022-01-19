صور يفرض التعادل على السيب في ذهاب ربع نهائي كأس عمان

فرض نادي صور التعادل السلبي على ضيفه السيب، خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس جلالة السلطان المعظم – عُمان 2022، والتي استضافها ملعب المجمع الرياضي بمدينة صور العمانية اليوم الاربعاء 19 يناير 2022.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهم على مدار الـ90 دقيقة، ليتأجل حسم التأهل الى الدور نصف النهائي بالمسابقة الى يوم 10 نوفمبر المقبل عندما يلتقيا في لقاء الإياب على ملعب السيب.

كان السيب قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس جلالة السلطان المعظم موسم 2022/2021، بعد فوزه الكاسح على مضيفه أهلي سداب بنتيجة 0-8.

وقدم نجم وهداف منتخب سلطنة عمان «عبد العزيز المقبالي» واحدة من أفضل مبارياته هذا الموس. بتسجيل هاتريك أمام أهلي سداب.

أما نادي صور المتواضع، فقد بلغ هذه المرحلة المتقدمة من البطولة بعدما فجر مفاجأة كبيرة بإقصاء نادي بهلاء. الناشط في الدوري العماني للمحترفين. بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي للقاء 1/1 يوم 30 ديسمبر 2021.

ويشار إلى أن نادي صور بلغ دور الـ 16 بنفس الطريقة التي بلغ بها دور الـ 8. بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام نادي الشباب بعد التعادل 0/0 يوم 21 نوفمبر الماضي.

ويواجه نادي السيب صعوبات حقيقية عند مواجهة نادي صور في بطولة كأس عمان، فخلال السبع سنوات الماضية لعبا معًا 5 مباريات، بواقع مباراة في الدوري المحلي انتهت بفوز صور 2/1، بالاضافة إلى مباراتين من ذهاب وإياب في كأس السلطان عام 2015، ومثلهما عام 2018.

فاز السيب بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكأس عام 2015، لكنه ودع في مباراة الإياب بسبب خسارته بهدفين دون رد.

وفي مباراتي ربع نهائي نسخة 2018 انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1/1 وفي اللقاء الثاني تعادلا من دون أهداف، ليودع نادي السيب من جديد بموجب هدف اعتباري سُجل على ملعبه في لقاء الذهاب.