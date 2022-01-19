نجم مان يونايتد يطمح للتوقيع مع ريال مدريد

أبلغ النجم الفرنسي بول بوجبا، فريقه مانشستر يونايتد، بأنه ينوي الانضمام إلى صفقات ريال مدريد الصيفية في صفقة انتقال مجانية في نهاية موسم 2021-22.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في أولد ترافورد في 30 يونيو 2022، ويبدو من غير المرجح بشكل متزايد أنه سيوقع عقداً جديداً مع بطل إنجلترا 20 مرة.

لطالما ارتبط ريال مدريد بالفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، بينما يقال إن يوفنتوس وباريس سان جيرمان يتنافسان ايضاً على الظفر بتوقيعه الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة الديلي ستار البريطانية، فإن اللاعب الدولي الفرنسي قد أخبر مان يونايتد أنه يريد الانتقال إلى النادي الملكي في صفقة انتقال مجانية خلال الميركاتو الصيفي 2022.

ولم يلعب بوجبا مع الشياطين الحمر منذ بداية نوفمبر بسبب مشكلة في الفخذ، ولكنه قد يعود إلى الملاعب في المراحل الأولى من فبراير القادم.

وأصر المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك، على أن لاعب خط الوسط ضمن خططه للنصف الثاني من الموسم، على الرغم من رغبته على ما يبدو في المغادرة في صفقة انتقال مجانية في الميركاتو الصيفي 2022.