مشاهدة مباراة السودان ومصر في بث مباشر كورة اون لاين

شاهد بث مباشر مباراة اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 بين مصر والسودان. بشراكة ثلاثية بين الخليج 365 وجول العرب وكورة اون لاين.
تنطلق مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 19:00 جرينيتش، 22:00 السعودية، على باقة MAX بمجموعة بي إن سبورتس.
اختارت قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي عصام الشوالي للتعليق على لقاء ابناء وادي النيل بين مصر والسودان. في أول استبعاد للمعلقين المصريين بسبب وجود طرف عربي في اللقاء، وتطبيقًا لسياسة الحيادية في التعليق على المباريات العربية العربية.
يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مباراة اليوم بين مصر والسودان، وتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية وحوالي 75٪ رطوبة.
ويدير المباراة الحكم البتسواني «جوشوا بوندو» ويساعده كلاً من «جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وجيمس فريدريك إيميل وهيلدر مارتينيز دي كارفاليو» ويجلس الحكم المعروف باملاك تيسيما على تقنية الفيديو المساعد (الفار) ويساعده الحكمة المغربية «بشرى كربوبي».
تنقل مباراة اليوم بين مصر والسودان في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك نيجيريا وغينيا بيساو، عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة رينج، وقناة سبورت ديجيتال، وقناة V sport 3 النرويجية، وشبكة قنوات ESPN العالمية النسخة الهولندية، فضلاً عن قناة كانال 11 البرتغالية.
ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة D في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين على مصر والسودان في أول جولتين، ويكفيه التعادل من دون أهداف لانتزاع المركز الأول على طريقة الكاميرون والمغرب الذين جمعوا 7 نقاط في المجموعتين الأولى والثالثة.
ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط حصل عليهم بفوز بشق الأنفس أمام غينيا بيساو بهدف دون رد سجله نجم ليفربول «محمد صلاح» في الشوط الثاني من صناعة نجم الاهلي «عمرو السولية».
أما المنتخب السوداني فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادله السلبي الصعب مع منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى.
وخسر الفريق الملقب بـ «صقور الجديان» بثلاثة أهداف لهدف أمام نيجيريا في الجولة الثانية لتصبح فرصه مستحيلة في بلوغ دور ال16 خاصةً إذا ما خسر أو تعادل أمام رفاق محمد صلاح اليوم.
ويسعى رفاق الحارس علي أبو عشرين لرد اعتبارهم من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام منتخب مصر في كأس العرب FIFA قطر 2021، حيث تلقت شباكهم لـ 5 أهداف دون رد.
مصر 1-0 السودان
ملعب أحمدو أهيدجو (ياوندي – الكاميرون)
كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة D – الجولة 3)
جارية الآن
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19 يناير 2022.
- أصحبكم على مدار ال 90 دقيقة القادمة «محمود ماهر» من مركز بث مباشر الخليج 365.
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- تشكيلة مصر اليوم:
- محمد الشناوي – أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبد الواحد – عبد الله السعيد – عمرو السولية – محمد النني – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد.
- تشكيلة السودان اليوم:
- محمد مصطفى – مصطفى الفادني – الصادق حسن – مصطفى كارشوم – محمدين مازن – ولي الدين خضير – محمد الراشد – ضياء محجوب موسى – محمد عبد الله حسين – عمر عبد الرزاق – محمد عبد الرحمن
- الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة
- 3″ أوووووووووووووه..فرصة خطيرة لمنتخب السودان تنتهي بتسديدة سيئة من داخل منطقة الجزاء، تذهب فوق العارضة بعيدة.
- 5″ أفضلية لمصر في أول خمس دقائق
- 10″ صمود دفاعي كبير من السودان امام محاولات محمد صلاح
- 28″ أووووووووووووووووووووه…محمد صلاح يتلقى تمريرة ذهبية داخل منطقة جزاء السودان، يفشل في تسلمها بشكل سليم، لو تسلمها لكان انفراد وهدف!
- 32″ أووووووووووووووووووووه..مصطفى محمد يستقبل عرضية من ركنية يحولها بضربة رأسية صاروخية على أقصى يمين الحارس محمد مصطفى الذي قفز عليها برشاقة ليبعدها إلى ركنية!!
- 35″ جووووووووووووووووووول..المدافع الشاب محمد عبد المنعم يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية نفذها عبد الله السعيد ولمسها «عمرو السولية» برأسه لتجد عبد المنعم.
- 42″ بوووووووووووووووووووووووووم…عبد الله السعيد يمر من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويطلق تصويبة قوية على أقصى يسار الحارس محمد مصطفى الذي طار عليها وأبعدها إلى ركنية.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.
- 45″ سقوط حارس مرمى منتخب السودان محمد مصطفى متأثرًا بإصابة خطيرة قد تتسبب في خروجه من المباراة.
- استراحة قصيرة ونعود لكم لتغطية الشوط الثاني من مباراة اليوم بين مصر والسودان.
- الشوط الثاني
- 45″ تغيير أول في منتخب السودان بنزول «علي أبو عشرين» بدلاً من الحارس محمد مصطفى الذي أصيب في نهاية الشوط الأول. قد تكون نقطة تحول في المباراة.
- 46″ تغييران جديدان في تشكيلة السودان بنزول «ياسين حامد وجمعة عباس عمر» بدلاً من محمد الرشيد ومحمد عبد الله حسين.
- 50″ أوووووووه..محمد الشناوي يبعد هدف مؤكد لمنتخب السودان بالتصدي لتسديدة من الجهة اليسرى.
- 52″ بطاقة صفراء للاعب السودان ضياء محجوب موسى.
- 57″ تغيير أول في منتخب مصر بنزول أحمد سيد زيزو بدلاً من «عبد الله السعيد».
- 59″ أووووووووه..محمد صلاح يخترق داخل منطقة الجزاء بمراوغة فنية جميلة ليسدد على يمين الحارس علي أبو عشرين الذي أبعدها بردة فعل رائعة.
- 61″ تدخل شرس على قدم محمد صلاح من مدافع السودان «مازن». الحكم يشير باستمرار اللعب دون منح مصر ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة السودان.
- 61″ محمد صلاح يعترض على التحكيم لكن دون جدوى..الحكم احتسبها رمية تماس رغم أن التدخل كان خشن وعنيف للغاية.
- 69″ أحمد سيد زيزو يمرر كرة أرضية جميلة من ركلة حرة مباشرة تذهب داخل منطقة الجزاء لمحمد صلاح الذي سدد بلمسة واحدة لكنها ترتطم في المدافع وتخرج ركنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.