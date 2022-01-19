مبابي يغيب عن سان جيرمان للإصابة وميسي خارج قائمة الارجنتين في مبارتين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة المقربة اليسرى دون تحديد مدة غيابه وذلك قبل أقل من شهر على مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال النادي الباريسي الذي يستقبل رانس الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري: "كيليان مبابي يعالج من ألم في العضلة المقربة اليسرى. سيتم تقييم حالته يوم الجمعة لمعرفة مدى تطورها".



وسجل مبابي، أحد اللاعبين الذين أشركهم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عشرة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري.



وتحظى حالته الصحية بمراقبة شديدة مع اقتراب القمة الأوروبية ضد ريال مدريد في 15 شباط/فبراير المقبل في باريس.



نيمار يقترب من العودة



من جهة أخرى، أعلن نادي العاصمة أن نجمه الآخر البرازيلي نيمار، الغائب عن الملاعب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، "سيستأنف التدريبات في بداية الأسبوع المقبل"، مضيفاً أن موعد استئنافه المنافسات سيكون في أوائل شباط/فبراير، وتحديدا خلال رحلته إلى ليل في السادس منه.



في المقابل، استأنف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التدريبات الجماعية الثلاثاء. بعد أن غاب عن مباريات النادي في بداية كانون الثاني/يناير لاستعادة لياقته بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19" خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.



ومن المقرر أن يعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى المنافسات في المباراة ضد رانس الأحد المقبل.



وأوضح النادي أن حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، خضع لفحص الأربعاء جاءت نتيجته سلبية، ما يسمح له باستئناف التدريبات غداً الخميس.



ميسي يغيب عن مواجهتي الأرجنتين



من جانبه، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قائمة المنتخب الأول التي ستخوض مواجهتي تشيلي وكولومبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، والتي خلت من ليونيل ميسي.



وجاء إبعاد ميسي في وقت لا يزال فيه نجم باريس سان جيرمان يتعافى من إصابته بفايروس كورونا.



وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع مستضيفه منتخب تشيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي، ثم سيستضيف المنتخب الكولومبي في الثاني من شباط/فبراير القادم.



وكان المنتخب الأرجنتيني ضمن التأهل إلى مونديال قطر 2022 في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أن تعادل مع البرازيل بدون أهداف وخسارة تشيلي من الإكوادور بهدفين دون رد.



وبشكل عام يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 29 نقطة بعد 8 انتصارات و5 تعادلات علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة في التصفيات إلى الآن.



(وكالات)