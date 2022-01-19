فيفا تطرح اليوم بيع تذاكر مونديال قطر 2022 بأسعار مخفضة

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ اليوم بيع تذاكر كأس العالم قطر 2022 بأسعار مخفضة مقارنة مع المنافسات السابقة.

وبحسب مصادر مطلعة على قائمة الأسعار، فإن تذاكر الفئة الثالثة المعروضة للبيع ستكون 69 دولارا، مقارنة مع مونديال 2018 حيث بيعت نفس التذكرة بـ105 دولارات، أي أن تذاكر هذه المنافسة أرخص بمقدار الثلث من البطولة في روسيا.

ويمكن للجماهير بدء التسجيل لشراء التذاكر اليوم، وتنتهي فترة البيع الأولى في 8 فبراير/شباط، وبإمكان الجماهير تقديم طلبات الحصول على التذاكر من اليوم، ولن يكون هناك فرق بين تقديم الطلبات في اليوم الأول أو اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث سيتم التعامل مع الطبات بعد إغلاق فترة التقديم.

وسيتم تخصيص التذاكر من خلال عملية سحب عشوائية.

وقال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، إن باقات الضيافة نفدت بالكامل بعد 24 ساعة فقط من طرحها، وهو رقم قياسي مقارنة بالبطولات السابقة.