الامارات | ليونيل ميسي في راحة من تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي في راحة من تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إراحة نجمه ليونيل ميسي المتعافي مؤخرا من الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، باستبعاده عن تشكيلة منتخب بلاده المدعوة الى مواجهة تشيلي وكولومبيا في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وتلتقي الارجنتين مع مضيفتها تشيلي في سانتياغو في 27 يناير الحالي، قبل استضافة كولومبيا في الأول من فبراير المقبل. وخلت لائحة المنتخب الأرجنتيني الضامن لتأهله غلى النهائيات، من اسم ميسي الذي أصيب بفيروس "كوفيد-19" خلال تواجده في روزاريو خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأعلن باريس سان جرمان في الخامس من يناير الحالي أن نجمه الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر من برشلونة الاسباني، عاد إلى فرنسا بعدما جاء نتيجة فحصه سلبية. وعاد ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، هذا الأسبوع إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعدما غاب عن مباراته ضد فان في مسابقة الكأس المحلية ومباراتين في الدوري ضد ليون (1-1) وبريست (2-صفر).

وخاض ميسي 10 مباريات في الدوري مع باريس سان جرمان منذ انضمامه الى صفوفه في أغسطس، وسيخوض مباراته الاولى معه في العام 2022 ضد رينس الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين.

وضمت لائحة المدرب ليونيل سكالوني زميلا ميسي في الفريق الباريسي أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، ولاعبين فقط من الدوري المحلي وفي صفوف ريفر بلايت هما حارس المرمى المخضرم فرانكو أرماني والمهاجم جوليان ألفاريس الذي اختير أفضل لاعب في أميركا الجنوبية في العام 2021. وضمنت الارجنتين تأهلها الى النهائيات في نوفمبر الماضي عقب تعادلها السلبي أمام غريمتها التقليدية البرازيل المتصدرة وأول المتأهلين عن أميركا الجنوبية.

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