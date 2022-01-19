كيروش يوجه "رسالة أخيرة" للاعبي المنتخب قبل لقاء السودان

الشارقة - اميمة ياسر - وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني نصائح أخيرة إلى لاعبي الفراعنة قبل مواجهة السودان المحدد لها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا المقام منافستها في الكاميرون حتى السادس من فبراير المقبل.

كيروش يطالب بإحراز هدف مبكر

وجاءت نصائح كيروش، للاعبين بضرورة إحراز هدف مبكر، حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة نيجيريا بالجولة الأولى التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد، ومباراة غينيا بيساو التي تأخر فيها هدف الفراعنة حتى الشوط الثاني، والذي سجله محمد صلاح في الدقيقة 69.

ووجه المدير الفني البرتغالي، تعليمات للاعبين بعدم الاستهتار بلاعبي منتخب السودان، ونسيان الفوز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العرب، خاصة أن قائمة لاعبي منتخب السودان مختلفة تمام عن القائمة المشاركة ببطولة أمم إفريقيا.

مران للاعبي المنتخب بعد مباراة السودان

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون المقرر عدم مشاركتهم في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها، إذ تترقب البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدا الخميس، على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، فيما يحل منتخب نيجيريا بالصدارة برصيد 6 نقاط، ويوجد منتخب غينيا بيساو بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويقع منتخب السودان بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

يذكر أن منتخب مصر يسعى لاستعادة لقب بطولة أمم إفريقيا الغائب عن الكرة المصرية منذ عام 2010، حيث كان آخر تتويج للفراعنة بالبطولة أعوام 2006 و2008 و2010.