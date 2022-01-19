الامارات | مبابي يتعرض إلى الإصابة.. ومدة الغياب لم تتحدد بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتعرض إلى الإصابة.. ومدة الغياب لم تتحدد بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة المقربة اليسرى، دون تحديد مدة غيابه، وذلك قبل أقل من شهر على مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الباريسي الذي يستقبل رينس الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري: "كيليان مبابي يعالج من ألم في العضلة المقربة اليسرى. سيتم تقييم حالته الجمعة لمعرفة مدى تطورها".

وسجل مبابي عشرة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري. وتحظى حالته الصحية بمراقبة شديدة مع اقتراب القمة الأوروبية ضد ريال مدريد في 15 فبراير المقبل في باريس.

من جهة أخرى، أعلن نادي العاصمة أن نجمه الآخر البرازيلي نيمار، الغائب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، "سيستأنف التدريبات في بداية الأسبوع المقبل"، مضيفًا أن موعد استئنافه المنافسات سيكون في أوائل فبراير، وتحديدا خلال رحلته إلى ليل في السادس منه.

في المقابل، استأنف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التدريبات الجماعية الثلاثاء. وغاب الـ"بولغا" عن مباريات النادي في بداية يناير لاستعادة لياقته بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19" خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. ومن المقرر أن يعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى المنافسات في المباراة ضد رينس الأحد المقبل.

وأوضح النادي أن حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، خضع لفحص اليوم جاءت نتيجته سلبية، ما يسمح له باستئناف التدريبات غدا.

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