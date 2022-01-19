الامارات | وفاة الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول روبنسون

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول روبنسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بيتر روبنسون، اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا بعد أن أسهم في تحقيق الشهرة العالمية للريدز طوال 35 عاماً بين 1965 و2000. ونعاه النادي في بيان "نشعر بحزن عميق لوفاة سكرتير النادي السابق والرئيس التنفيذي بيتر روبنسون".

وشغل روبنسون مهام سكرتير النادي قبل ان يتولى رئاسته التنفيذية بدءًا من عام 1992، وساهم في تطوير أداء النادي جنبًا إلى جنب مع رئيس مجلس الإدارة جون سميث، مما سمح للمدربين، لا سيما بيل شانكلي، بوب بيزلي، جو فاغان وكيني دالغليش بالتركيز على المباريات واللاعبين.

وكان روبنسون في النادي من العام 1965 حتى 2000، حيث فاز الريدز خلال هذه الحقبة بـ29 لقبًا، بينها لقب الدوري 12 مرة وأربع كؤوس أوروبية.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق الألماني ديتمار هامان من الأوائل الذي نعوا روبنسون، مغردّا "أخبار محزنة بالفعل، لقد رحل عنا رجل مميز. لم يكن ليفربول حيث هو الآن لولاه. سوف نفتقده بشدة". كذلك، كتب لاعب سابق آخر في ليفربول، الدنماركي يان مولبي "فاز ليفربول بـ29 لقبًا كبيرًا بينما كان بيتر يربط الخيوط في الطابق العلوي. ارقد في سلام".

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