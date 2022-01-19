حكومة غانا تفتح تحقيقاً في خروج منتخب «البلاك ستارز» من كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

فتحت حكومة غانا تحقيقاً في الخروج المبكر لمنتخب "البلاك ستارز" من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وكان المنتخب الغاني قد خسر مباراته الأخيرة فى دور المجموعات أمام جزر القمر بنتيجة 3-2، ليسجل واحدة من أسوأ عروضه في تاريخ البطولة ويخرج من دور المجموعات.

وأفاد موقع "غانا سكور" بأن وزارة الشباب والرياضة الغانية دعت إلى اجتماع طارئ مع الاتحاد الغاني لكرة القدم للتحقيق في الأسباب التى أدت إلى خروج المنتخب الغاني بشكل مخزي.

ويعد خروج منتخب غانا من دور المجموعات بالبطولة القارية هو المفاجأة الأكبر حتى الآن، بعدما تذيل مجموعته بسقوطه التاريخي أمام جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحصدت غانا نقطة واحدة فى 3 مباريات إثر تعادلها مع الجابون بهدف لمثله، وتلقت خسارتين أمام المغرب فى الافتتاحية 1-0، ثم من جزر القمر بنتيجة 3-2، وسجل النجوم السوداء 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.