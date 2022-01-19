شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الفراعنة والسودان قبل صدام كأس الأمم الافريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر افتتح كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بهدف وسيحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام السودان لضمان الوصول لدور الـ 16.

أما منتخب السودان، فقد بدأ مشواره بالتعادل سلبيًا أمام غينيا بيساو، قبل الخسارة في الجولة الثانية أمام نيجيريا بنتيجة 3-1.

وسيطمح صقور الجديان لتقديم أداء مشرف أمام الفراعنة، والحفاظ على الفرصة الأخيرة في الوصول للدور القادم، في حال الفوز على مصر وخسارة غينيا بيساو من نيجيريا.ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان هو محمد الشناوى في حراسة المرمي، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وايمن اشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم.